RECEPT ZA POSNE PRINCES KROFNE Bićete oduševljeni!

Sastojci:

Za korpice:

200 ml vode

100 ml ulja

180 g brašna

1/2 kesice praška za pecivo

4 banane

Za fil:

50 g pudinga od vanile

250 ml sojinog mleka

75 g margarina

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U manju šerpu sipajte vodu i ulje pa ostavite da proključa. Onda dodajte brašno i prašak za pecivo pa mešajte dok se smesa ne sjedini. Sipajte u drugu posudu pa dodajte pasiranu bananu i dobro mikserom sjedinite. Oblikujte korpice i pecite oko 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Zasebno pomešajte mleko sa pudingom od vanile pa ga skuvajte i ohladite. Potom dodajte margarin i filujte krofne.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

