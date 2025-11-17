Izdvajamo Recept Vesti

RECEPT ZA POSNE PRINCES KROFNE Bićete oduševljeni!

17.11.2025.
foto: Pixabay

Sastojci: 

Za korpice:

  • 200 ml vode
  • 100 ml ulja
  • 180 g brašna
  • 1/2 kesice praška za pecivo
  • 4 banane

Za fil:

  • 50 g pudinga od vanile
  • 250 ml sojinog mleka
  • 75 g margarina

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U manju šerpu sipajte vodu i ulje pa ostavite da proključa. Onda dodajte brašno i prašak za pecivo pa mešajte dok se smesa ne sjedini. Sipajte u drugu posudu pa dodajte pasiranu bananu i dobro mikserom sjedinite. Oblikujte korpice i pecite oko 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Zasebno pomešajte mleko sa pudingom od vanile pa ga skuvajte i ohladite. Potom dodajte margarin i filujte krofne.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

