Rang lista FIFA: Srbija pala na 34. mesto!

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na 34. mestu na najnovijoj rang listi najboljih selekcija sveta, koju je danas objavila Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Fudbaleri Srbije su pokvarili plasman za dve pozicije u odnosu na prethodnu listu, koja je bila objavljena 10. jula. Srbija trenutno ima 1.520,9 bodova.

Prvo mesto na rang listi FIFA preuzela je selekcija Španije sa 1.875,37 poena, dok je Francuska druga sa 1.870,92 boda. Selekcija Argentine je pala na treće mesto sa 1.870,32 poena.

Engleska je zadržala četvrtu poziciju, dok je Portugalija napredovala za jedno mesto i trenutno je peta reprezentacija sveta. Brazil je pao na šesto mesto, a potom slede Holandija i Belgija.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske je popravila plasman za jedno mesto i sada je deveta na rang listi FIFA, dok je selekcija Italije na desetoj poziciji.

Naredna rang lista FIFA biće objavljena 23. oktobra.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

