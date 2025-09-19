Izdvajamo Recept Vesti

PUŽIĆI SA JOGURTOM I SIROM

19.09.2025.
foto: Pinterest

Potrebno je:

  • 20 g kvasca
  • 1 jaje
  • rastopljen maslac
  • 300 ml mleka
  • 550 g brašna
  • 100 g kisele pavlake
  • 100 g sira
  • 100 ml jogurta

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni.Kvasac razmutite u malo mleka sa kašičicom šećera i dve kašičice brašna. Ostavite da se aktivira 10 minuta.Onda u nadošli kvasac dodajte jedno celo jaje i dve kašike rastopljenog maslaca. Zatim sipajte ostatak mleka i promešajte, pa dodajte 550 g brašna. Posolite i promešajte varjačom pa dodajte šolju jogurta. Mesite varjačom pa onda premesite rukama. Oblikujte loptu pa prekrijte kesom i krpom i ostavite pola sata da naraste. Onda opet premesite testo. U jednoj posudi sjedinite sir, kiselu pavlaku i 2 kašike otopljenog maslaca. Rasklagijajte testo na oblik pravougaonika. Na sredinu testa nanesite smesu pa zarolajte, a zatim nožem isecite kolutove. Prebacite pužiće u pleh obložen pek papirom.Pecite oko 20 minuta,  u rerni zagrejanoj na 200 stepeni,tj. dok ne dobije zlatnu boju.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

