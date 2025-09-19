PUŽIĆI SA JOGURTOM I SIROM

Potrebno je:

20 g kvasca

1 jaje

rastopljen maslac

300 ml mleka

550 g brašna

100 g kisele pavlake

100 g sira

100 ml jogurta

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni.Kvasac razmutite u malo mleka sa kašičicom šećera i dve kašičice brašna. Ostavite da se aktivira 10 minuta.Onda u nadošli kvasac dodajte jedno celo jaje i dve kašike rastopljenog maslaca. Zatim sipajte ostatak mleka i promešajte, pa dodajte 550 g brašna. Posolite i promešajte varjačom pa dodajte šolju jogurta. Mesite varjačom pa onda premesite rukama. Oblikujte loptu pa prekrijte kesom i krpom i ostavite pola sata da naraste. Onda opet premesite testo. U jednoj posudi sjedinite sir, kiselu pavlaku i 2 kašike otopljenog maslaca. Rasklagijajte testo na oblik pravougaonika. Na sredinu testa nanesite smesu pa zarolajte, a zatim nožem isecite kolutove. Prebacite pužiće u pleh obložen pek papirom.Pecite oko 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni,tj. dok ne dobije zlatnu boju.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

