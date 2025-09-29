Bezbednost Društvo Izdvajamo Upozorenje Vesti

Putevi Srbije upozoravaju! SMS prevara o saobraćajnim prekršajima

29.09.2025.
foto:Pixabay

Javno preduzeće “Putevi Srbije” upozorava građane da ne otvaraju SMS poruke o saobraćajnim prekršajima jer je reč o prevari.

Kako je navedeno, zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima odnose se na navodno prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje.

Putevi Srbije još jednom apeluju da građani ne otvaraju poruke i ne unose podatke sa svojih platnih kartica.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

