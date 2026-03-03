Prvi 3×3 turnir za školarce u Knjaževcu – 9. mart, hala „Kaplar“

Sportski savez Knjaževca organizuje u nedelju, 9. marta 2026. godine, sa početkom u 16 časova, u hali „Kaplar“ prvi 3×3 turnir za školarce u tom mestu.

Na turniru će učestvovati deca od petog do osmog razreda osnovnih škola, koja će imati priliku da pokažu svoje košarkaško umeće, timski duh i sportski fer-plej u dinamičnom formatu igre tri na tri.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da prisustvuju ovom događaju i podrže mlade talente.

Zajecaronline.com/Sportski Savez Knjaževca/ N.B.

