Prve tribine u Šarbanovcu – Počela nova faza ulaganja Bora u seosku sportsku infrastrukturu
U Šarbanovcu su postavljene prve tribine na seoskom fudbalskom terenu, čime je zvanično započeta nova faza ulaganja grada Bora u sportsku infrastrukturu u selima.
Gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić je obišao radove i tom prilikom podsetio da je u prethodne tri godine izgrađeno 51 dečje igralište, a na tri igrališta u gradu i tri u selima postavljaju se i male tribine sa mestima za sedenje i kompletnom instalacijom.
Naredne godine tribine će biti postavljene u Zlotu, a potom i u drugim selima koja imaju fudbalske terene.
Kako je istakao gradonačelnik Bora, cilj je stvaranje boljih uslova za život i razvoj mladih u seoskim sredinama.
Paralelno sa tim, u toku je i projektovanje novog gradskog stadiona, čija izgradnja bi trebalo da počne početkom 2026. godine.
Zajecaronline/fb/Grad Bor/N.B.
