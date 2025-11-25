Prve tribine u Šarbanovcu – Počela nova faza ulaganja Bora u seosku sportsku infrastrukturu

U Šarbanovcu su postavljene prve tribine na seoskom fudbalskom terenu, čime je zvanično započeta nova faza ulaganja grada Bora u sportsku infrastrukturu u selima.

Gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić je obišao radove i tom prilikom podsetio da je u prethodne tri godine izgrađeno 51 dečje igralište, a na tri igrališta u gradu i tri u selima postavljaju se i male tribine sa mestima za sedenje i kompletnom instalacijom.

Naredne godine tribine će biti postavljene u Zlotu, a potom i u drugim selima koja imaju fudbalske terene.

Kako je istakao gradonačelnik Bora, cilj je stvaranje boljih uslova za život i razvoj mladih u seoskim sredinama.

Paralelno sa tim, u toku je i projektovanje novog gradskog stadiona, čija izgradnja bi trebalo da počne početkom 2026. godine.

Zajecaronline/fb/Grad Bor/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.