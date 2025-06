MIROSLAV ILIĆ JE ZBOG OVOG USPEHA POSEBNO PONOSAN! „Nisam tada znao šta me čeka, ali…“ (FOTO)

Prva ploča Miroslava Ilića

Legendarni pevač koga vole sve generacije, oglasio se putem svog profila na društvenoj mreži Instagram.

Kao neko ko ne zaboravlja važne stvari, ali ni prijatelje i saradnike, Miroslav Ilić se prisetio jedne divne situacije. Bogata karijera slavuja iz Mrčajevaca počela je 1965. godine, a otkako je zvezda rođena, usledili su brojni uspesi

„Dragi moji, ovo vam je bila moja prva ploča. Snimljena još daleke ’65, kad sam imao petnaestak godina i više treme nego iskustva. Nisam tada znao ni šta me čeka, ni kuda će me put odvesti… ali eto, prošle su decenije i decenije…“, započeo je Ilić, emotivno.

„Hvala vam, braćo moja i sestre, što ste sve ove godine uz mene, što verujete u mene, i što me slušate s istim srcem kao i prvog dana“, dodao je, a potom se zahvalio svom menadžeru i prijatelju, Saši Mirkoviću.

„Posebno hvala mom prijatelju i menadžeru @sasa_mirkovic_official, na odanosti i verovanju… i naravno, mojoj dragoj Gordani na svemu, na podršci, ljubavi, i što je uvek tu. Vidimo se na nekim od mojih budućih koncerata! Živeli, vaš Miroslav“, istakao je.

KONCERTI

Podsetimo, Ilića tek predstoje veliki koncerti u narednim mesecima.

Posle 15 godina pauze, Miroslav se vraća u Arenu Zagreb. KARTE PRONAĐITE OVDE.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Takođe, slavuj iz Mrčajevaca će održati i tradicionalne koncerte u Sava Centru 10 i 11. decembra. ULAZNICE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK.

