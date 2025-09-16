Proslava 90 godina čudotvorne ikone Bogorodice Kurskaje!

Društvo Izdvajamo Praznik Vesti

16.09.2025.
foto: Manastir Tumane

U manastiru Tumanu, gde se uz svete mošti Svetog Zosima i Svetog Jakova čuva ova drevna i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, na praznik Male Gospojine u nedelju, 21. septembra 2025. godine. sabraće se verni narod radi molitve, ljubavi i nade.

Ikona je stara oko 400 godina, u našu zemlju doneli su je ruski monasi, a manastir Tuman je čuva i poštuje već punih 90 godina.

Pred ovom svetinjom dogodila su se znamenja koja svedoče o njenoj nebeskoj sili i blagodatnom dejstvu: tri puta je sama sebe spasla od požara, oštro je opomenula bezbožnika, zaštitila se od kradljivaca, nerotkinje raduje porođajem, nemoćne ukrepljuje, bolesne isceljuje po veri.

Program jubileja i prazničnog sabranja počeće u 08.30 časova Svetom liturgijom, a u nastavku će biti služen moleban sa osvećenjem vode, zatim litija i kropljenje vernog naroda.

Na blagoslov u čast Presvete Bogorodice, vernom narodu biće podeljeni osvećeni listići lovora i masline, kao i latice bele i crvene ruže.

Ova svetinja se proslavila velikim čudima i znamenjima. Prepoznao je kao izuzetnu Sv. Jovan Šangajski, a starac Tadej je služeći kraj nje rekao: „Da će se tek proslaviti kao jedna od najvećih svetinja koju naša crkva ima.“

Pozivamo sve ljude dobre volje da zajedno proslavimo Majku Božiju, a posebno bračne parove bez poroda i one koji ištu blagoslov za svoju decu, porodicu i dom – istakao je arhimandrit Dimitrije.

Poseban poziv bratija manastira upućuje bračnim parovima bez poroda, roditeljima sa obolelom decom, kao i svima koji traže utehu, zdravlje i snagu.

U čast ovog jubileja, arhimandrit Dimitrije napisao je knjigu „Ona nikada ne spava – Tumanska krasnica“.

Sav prihod od prodaje knjige, koja se može nabaviti na Moj kioscima širom Srbije po ceni od 299 dinara, namenjen je u humanitarne svrhe i omogućava Verskom dobrotvornom starateljstvu da hrani 2000 socijalno ugroženih ljudi u Beogradu.

Zajecaronline/Manastir Tumane/N.B.

