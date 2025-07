Profesor Petrov: Pad interesovanja za fakultete očekivan

Profesor Vladan Petrov sa Pravnog fakulteta u Beogradu izjavio je da opadanje interesovanja maturanata za državne fakultete nije iznenađujuće, naglašavajući negativne posledice blokada.

Na Pravnom fakultetu se prijavilo 50 kandidata manje nego prošle godine.

Petrov je dodao da je optimističan u vezi sa ispitnim rokovima, iako kratki rokovi mogu biti izazov.

Rekao i da je Nastavno naučno veće donelo odluku da se ispitni rokovi organizujui u avgustu, septembru i oktobru, i da počnu od 9. avgusta.

“Moramo biti svesni da je ovo godina u kojoj se ovaj proces nije do kraja okončao. Mi ćemo mnoge strateški negativne posledice tek da osetimo. U velikoj meri će to zavisiti od toga da li ćemo za koju nedelju imati malo više profesora od Čedomira Antića, Vladimira Vuletića i mene da shvate koliko je za nacionalni i kulturni identitet neophodno sabiranje svih zdravih snaga u društvu i pozivanje mladih ljudi da dođu, da se ne plaše”, naveo je on.

Takođe, poručio je studentima da u teškim uslovima daju sve od sebe, dok je istakao da su strategijske posledice blokada tek pred nama.

Zajecaronline/tanjug/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!