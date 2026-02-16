PROF. DR ZORAN DŽAMIĆ ODLIKOVAN ORDENOM KARAĐORĐEVE ZVEZDE PRVOG STEPENA! DRŽAVA NAGRADILA VRH SRPSKE MEDICINE

U svečanoj atmosferi u Palati Srbije, prof. dr Zoran Džamić, specijalista urologije i jedan od najuglednijih stručnjaka u oblasti urologije i uroginekologije. Odlikovan je Sretenjskim ordenom za izuzetne zasluge u oblasti medicine i unapređenja zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena mu je uručio predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, na državnoj ceremoniji održanoj povodom Dana državnosti.

Sretenjski orden dodeljuje se za naročite zasluge u javnim, privrednim, kulturnim, prosvetnim, sportskim i humanitarnim delatnostima. A ovogodišnje priznanje potvrda je višedecenijskog predanog rada prof. dr Džamića u oblasti dijagnostike i lečenja uroloških i onkouroloških oboljenja.

Prof. dr Zoran Džamić izgradio je respektabilnu karijeru, obeleženu dugogodišnjim kliničkim, naučnim i nastavnim iskustvom. Svoj profesionalni rad posvetio je unapređenju savremenih terapijskih pristupa, uz kontinuirano praćenje i primenu najnovijih medicinskih dostignuća u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Autor je i koautor više od 200 naučnih i stručnih radova iz oblasti urologije i uroginekologije, objavljenih u relevantnim domaćim i međunarodnim publikacijama. Njegovi naučni dometi obuhvataju teme iz oblasti tumora urogenitalnog trakta, savremenih hirurških tehnika i minimalno invazivnih procedura. Kao cenjeni predavač, redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima i stručnim skupovima, gde aktivno doprinosi razmeni znanja i unapređenju kliničke prakse.

Prof. dr Džamić je član brojnih prestižnih stručnih organizacija, među kojima su Société Internationale d’Urologie, European Association of Urology, Mediteransko udruženje urologa (MAU), Balkansko udruženje urologa, kao i Odbor za tumore urogenitalnog trakta Srpska akademija nauka i umetnosti. Njegovo članstvo u ovim institucijama potvrđuje međunarodni ugled i kontinuiranu posvećenost razvoju struke.

Dodela Sretenjskog ordena predstavlja snažnu potvrdu njegovog profesionalnog integriteta, stručnosti i doprinosa medicinskoj nauci, ali i priznanje čitavoj oblasti srpske urologije, koja zahvaljujući stručnjacima poput njega zauzima značajno mesto na regionalnoj i međunarodnoj mapi savremene medicine.

