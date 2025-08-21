PRIVREMENA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA DO 8. SEPTEMBRA

Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila, radi sanacije curenja vrelovodnih instalacija, u ul. Dubrovačkoj, od Višeg suda do ul. Zorana Radmilovića, od dana 25.08.2025. godine do dana 08.09.2025. godine.

PRIVREMENA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA

U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.

