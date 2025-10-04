Društvo Izdvajamo Kultura Timočka krajina Vesti

Prijem za učesnike festivala „Balkan širi kolo kraj Timoka”

04.10.2025.
Gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović i njegov zamenik Dušan Vrućkić foto: Zajecaronline

Gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović i njegov zamenik Dušan Vrućkić upriličili su danas prijem za koreografe i učesnike 3. Međunarodnog Balkanskog festivala folklora „Balkan širi kolo kraj Timoka” u velikoj sali Skupštine grada.

prijem za koreografe i učesnike

Prijem za koreografe i učesnike foto: Zajecaronline

Gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović istakao je da je ovaj festival jedna od najznačajnijih manifestacija koje se održavaju u gradu, ali i među najvećim folklornim događajima u Srbiji ove godine.

Gradonačelnik Zaječara foto: Zajecaronline

Naglasio je da manifestacija ima balkanski karakter.

”Očekujem da će naredne godine biti još više učesnika, iz svih zemalja Balkana. Danas imamo oko 2000 učesnika, 850 iz Bugarske a ostalo su učesnici iz naših gradova i naravno svi folklorni ansambli iz sela sa teritorije grada Zaječara’‘, rekao je gradonačelnik.

”Način života, tradicija i običaji  su ono što čini identitet jednog naroda”, zaključio je Videnović.

Biljana Glišić, pomoćnik direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, istakla je da je festival „Balkan širi kolo kraj Timoka“ narodni festival folklora koji se u Zaječaru održava treći put.

Biljana Glišić

Biljana Glišić foto: Zajecaronline

Navela je da se, kao i prethodnih godina, okupljaju folklorni ansambli iz Srbije i Bugarske, te da će ove godine učestvovati više od 30 ansambala iz dva regiona i brojnih gradova.

”Biće to igrački ansambli kao i pevačke grupe takođe iz naših gradova Lazarevca, Kruševca, naravno Zaječara ali i iz ostalih gradova. Došli su dakle folklori sa svih strana , to će biti jedan lep događaj na Trgu Oslobođenja u Zajecaru”, istakla je ona.

foto: Zajecaronline

Festival se nastavlja i sutra, kada će u 11 časova krenuti defile, nakon čega će uslediti nastupi brojnih učesnika.
