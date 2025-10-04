Prijem za učesnike festivala „Balkan širi kolo kraj Timoka”

Gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović i njegov zamenik Dušan Vrućkić upriličili su danas prijem za koreografe i učesnike 3. Međunarodnog Balkanskog festivala folklora „Balkan širi kolo kraj Timoka” u velikoj sali Skupštine grada.

Prijem za učesnike festivala „Balkan širi kolo kraj Timoka”

Gradonačelnik Zaječara dr Vladimir Videnović istakao je da je ovaj festival jedna od najznačajnijih manifestacija koje se održavaju u gradu, ali i među najvećim folklornim događajima u Srbiji ove godine.

Naglasio je da manifestacija ima balkanski karakter.

”Očekujem da će naredne godine biti još više učesnika, iz svih zemalja Balkana. Danas imamo oko 2000 učesnika, 850 iz Bugarske a ostalo su učesnici iz naših gradova i naravno svi folklorni ansambli iz sela sa teritorije grada Zaječara’‘, rekao je gradonačelnik.

”Način života, tradicija i običaji su ono što čini identitet jednog naroda”, zaključio je Videnović.

Biljana Glišić, pomoćnik direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, istakla je da je festival „Balkan širi kolo kraj Timoka“ narodni festival folklora koji se u Zaječaru održava treći put.

Navela je da se, kao i prethodnih godina, okupljaju folklorni ansambli iz Srbije i Bugarske, te da će ove godine učestvovati više od 30 ansambala iz dva regiona i brojnih gradova.

”Biće to igrački ansambli kao i pevačke grupe takođe iz naših gradova Lazarevca, Kruševca, naravno Zaječara ali i iz ostalih gradova. Došli su dakle folklori sa svih strana , to će biti jedan lep događaj na Trgu Oslobođenja u Zajecaru”, istakla je ona.

Festival se nastavlja i sutra, kada će u 11 časova krenuti defile, nakon čega će uslediti nastupi brojnih učesnika.

Zajecaronline.com/N.B.