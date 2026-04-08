PREVARANT! HITNO OGLAŠAVANJE ACE LUKASA! “Anes Balićevac VARA ljude! Obratite pažnju!”

Aca Lukas trebalo je da održi koncert u inostranstvu, međutim došlo je do promene plana krivicom organizacije, usled problema sa dokumentacijom švedskog organizatora.

Naime, vlasnik firme BKS Event AB u Švedskoj, Anes Balićevac, dogovorio je nastup Ace Lukasa, ali je pokušao da izvede prljavu igru i prevari ekipu srpskog izvođača. Međutim, nije mu pošlo za rukom. Tim Ace Lukasa je blagovremeno reagovao i sprečio pokušaj prevare.

Sada se oglasio i Aca Lukas, putem društvenih mreža, te javno pokazao o kome se radi i kako Balićevac izgleda i upozorio narod Balkana da pazi da ne prevari i njih!

– Anes Balićevac iz Brodareva! Vara ljude po Švedskoj i celom Balkanu! Obratite pažnju da i vas ne prevari! – napisao je Lukas u svom oglašavnju!

Podsetimo, upravo je firma BKS Event AB na čijem je čelu Anes Balićevac bila organizator spornog događaja u Švedskoj na kome je Aca Lukas priveden od strane policije. Kao odgovorno lice, Balićevac je bio dužan da obezbedi sve uslove za bezbedan događaj – od dovoljnog broja redara, kontrole ulaza, pa do protivpožarne opreme. Da li je i tu nešto „zatajilo“ ili je reč o još jednom pokušaju da se izbegne odgovornost?

Tim povodom se ekskluzivno oglasio za Hype TV i Lukas i otkrio pravi razlog zbog kog mu je zabranjeno da održi koncert u Švedskoj.

„Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo organizatora jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje treba da zahteva povrat novca od karata“, rekao je Lukas za Hype.

Zajecaronline.rs/M.K.