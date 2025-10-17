PREUKUSNI KREMASTI GRIZ

Po želji dodati malo putera na kraju i mešaj dok se ne otopi.

Smanjiti vatru i kuvaj 3–5 minuta dok se griz ne zgusne (ali da ostane kremast).

Kad mleko počne da vri, postepeno sipati griz, neprestano mešajući (najbolje žicom za mućenje da ne bude grudvica).

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.