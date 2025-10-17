PREUKUSNI KREMASTI GRIZ
Potrebno je:
- 500 ml mleka
- 2 kašike šećera (ili po ukusu)
- 4 kašike griza
- Prstohvat soli
- Malo putera (po želji, za dodatnu kremastost)
- Cimet, kakao ili domaći pekmez za serviranje
Priprema griza:
Zagrejati mleko u šerpici, dodaj šećer i prstohvat soli.
Kad mleko počne da vri, postepeno sipati griz, neprestano mešajući (najbolje žicom za mućenje da ne bude grudvica).
Smanjiti vatru i kuvaj 3–5 minuta dok se griz ne zgusne (ali da ostane kremast).
Po želji dodati malo putera na kraju i mešaj dok se ne otopi.
Sipati u činiju, pospi cimetom, kakaom, orasima, ili stavi kašiku pekmeza u sredinu.
Zajecaronline/Trpeza/ N.B.
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
