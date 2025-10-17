Izdvajamo Recept Vesti

PREUKUSNI KREMASTI GRIZ

17.10.2025.
foto: Pixabay

PREUKUSNI KREMASTI GRIZ

Potrebno je:

  • 500 ml mleka
  • 2 kašike šećera (ili po ukusu)
  • 4 kašike griza
  • Prstohvat soli
  • Malo putera (po želji, za dodatnu kremastost)
  • Cimet, kakao ili domaći pekmez za serviranje

Priprema griza:

Zagrejati mleko u šerpici, dodaj šećer i prstohvat soli.

Kad mleko počne da vri, postepeno sipati griz, neprestano mešajući (najbolje žicom za mućenje da ne bude grudvica).

Smanjiti vatru i kuvaj 3–5 minuta dok se griz ne zgusne (ali da ostane kremast).

Po želji dodati malo putera na kraju i mešaj dok se ne otopi.

Sipati u činiju, pospi cimetom, kakaom, orasima, ili stavi kašiku pekmeza u sredinu.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar