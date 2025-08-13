PREUKUSNI KEKSIĆI SA ČOKOLADOM

Potrebno je:

125 g putera

150 g šećera

1 jaje

1 kesica vanilinog šećera

170 g brašna

½ kašičice praška za pecivo

180 g čokolade

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi umutite margarin sa šećerom.Onda dodajte jaje, brašno pomešano s praškom za pecivo i vanilin-šećer. Zatim polako umešajte komadiće čokolade u smesu. Kašikom vadite delove smese i stavljajte u pleh obložen pek papirom. Pecite oko 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Ostavite keksiće da se prohlade.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

