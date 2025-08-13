Desert Izdvajamo Recept Vesti

PREUKUSNI KEKSIĆI SA ČOKOLADOM

13.08.2025.
foto:Pixabay

Potrebno je:

  • 125 g putera
  • 150 g šećera
  • 1 jaje
  • 1 kesica vanilinog šećera
  • 170 g brašna
  • ½ kašičice praška za pecivo
  • 180 g čokolade

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi umutite margarin sa šećerom.Onda dodajte jaje, brašno pomešano s praškom za pecivo i vanilin-šećer. Zatim polako umešajte komadiće čokolade u smesu. Kašikom vadite delove smese i stavljajte u pleh obložen pek papirom. Pecite oko 15 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Ostavite keksiće da se prohlade.

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

SPEKTAKL U SKENDERIJI

foto: Plakat

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

