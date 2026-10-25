PRESEK DO 13 ČASOVA: Glasalo čak 41,3% birača

Na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji do 13 časova glasalo je 41,3 odsto upisanih birača, prenose više izvora.

U istom periodu na prethodnim parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. godine izlaznost je iznosila svega 26,6 odsto.

Ogromna razlika jasno pokazuje znatno veće interesovanje građana za današnje vanredne izbore. Od ranog jutra na biračkim mestima širom Srbije beleže se velike gužve, a birači masovno izlaze na glasanje.

Podsetimo, do 10 časova izlaznost je iznosila 19,72 odsto (u poređenju sa 9,94 odsto 2023.), dok su procene do 12 časova govorile o oko 35 odsto glasalih.

Biračka mesta su otvorena do 20 časova.

Zajecaronline/J.V.

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