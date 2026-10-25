Britanski penzionisani moler postao milioner prodajom Pokemon karata sa tavana

Britanski penzionisani moler postao milioner!

Britanski penzionisani moler postao je milioner nakon što je njegova kolekcija Pokemon karata, koju je 15 godina čuvao na tavanu, prodata na aukciji za 1,56 miliona funti. Muškarac iz Vokinga, u engleskoj grofoviji Sari, oko 40 kilometara jugozapadno od Londona, rekao je da nije znao koliko karte vrede. I to sve dok u lokalnim novinama nije pročitao da je jedna karta prodata za više od 6.000 funti, prenosi BBC.

Kolekcija od 42 kompleta karata prodata je u sredu na aukciji kuće Ivbanks u Sariju. Saopšteno je da je reč o najvrednijoj aukciji kolekcionarskih karata ikada održanoj u Velikoj Britaniji. Uz mogućnost da je postavljen i evropski rekord.

“Znam da ljudi često govore o pronalaženju blaga na tavanu, ali u mom slučaju to je bukvalno bilo tako“, rekao je muškarac, koji je želeo da ostane anoniman.

Britanski penzionisani moler postao milioner

On je karte kupovao krajem 1990-ih, kada je njegov sin počeo da ih skuplja i razmenjuje sa drugovima. Deo kolekcije kupio je preko Ibeja od prodavca iz Malezije, a jedan komplet koji je tada platio 300 funti sada je prodat za 75.000 funti. Najskuplji primerak bio je komplet “Legendary Collection Complete Master Set”, koji je sadržao i retku kartu “Charizard”.

Procena je iznosila između 15.000 i 20.000 funti, ali je na aukciji dostigao 100.000 funti. Na aukciji su učestvovali kupci iz celog sveta. Dok su iz aukcijske kuće naveli da je kolekcija bila u gotovo savršenom stanju, kompletna i sačuvana u originalnim fasciklama. Vlasnik aukcijske kuće Endrju Ivbank rekao je da je Pokemon trenutno veoma popularan među ljudima koji su odrastali uz ovaj serijal- Ali koji sada, kao odrasli, imaju više novca za kolekcionarske predmete. Kao jedan od razloga za rast interesovanja naveo je nostalgiju.

Prodajom za 1,56 miliona funti oboren je prethodni rekord od 872.000 funti. Postavljen 9. oktobra u Londonu, navela je aukcijska kuća.

Zajecaronline/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju.

I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu. Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati. Novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.