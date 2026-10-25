Do 12 časova u regionu južne i istočne Srbije izlaznost 31,96 odsto

Izlaznost na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji do 12 sati bila je 34,55 odsto, saopštio je v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović na konferenciji za novinare u RIK-u.

Do 12 sati u Vojvodini je glasalo 38,08 odsto, u Beogradu 35,23, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije 32,56 odsto i u regionu južne i istočne Srbije 31,96 odsto.

Biračka mesta biće otvorena do 20 sati.

Zajecaronline /Tanjug /N. S.

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