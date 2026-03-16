Predsednik Vučić u poseti porodici Raković kod Sevojna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je porodici Raković u Sevojnu kod Užica.

Zajedno sa predsednikom su ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dragan Glamočić i savetnik predsednika za regionalna pitanja i predsednik SNS Miloš Vučević.

Domaćin Đorđe Raković iz Sevojna, zaseok Mladovo, kaže da se bave plasteničkom proizvodnjom jagoda i povrća, ali i da gaje stoku.

“Imamo plastenike sa jagodama, povrćem, po jedan. Imamo 30 ari malina, tri krave i dve junice, 15 ovaca i tri svinje”, rekao je on.

Istakao je da nije teško baviti se ovim poslom i da dosta toga zavisi od sezone i vremena.

“Kad se radi, može da se zaradi. Ukućani svi pomažu, supruga, deca, svi, leti kad je potrebno uključe se i komšije”, kaže Raković.

Dodao je da prodaju sir i kajmak, ali samostalno.

Naveo je da su tek počeli da koriste pomoć države i dodao da se nada da će u budućnosti to više činiti.

Zajecaronline.com/tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!