Predsednik Vučić u poseti porodici Raković kod Sevojna
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je porodici Raković u Sevojnu kod Užica.
Zajedno sa predsednikom su ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dragan Glamočić i savetnik predsednika za regionalna pitanja i predsednik SNS Miloš Vučević.
Domaćin Đorđe Raković iz Sevojna, zaseok Mladovo, kaže da se bave plasteničkom proizvodnjom jagoda i povrća, ali i da gaje stoku.
“Imamo plastenike sa jagodama, povrćem, po jedan. Imamo 30 ari malina, tri krave i dve junice, 15 ovaca i tri svinje”, rekao je on.
Istakao je da nije teško baviti se ovim poslom i da dosta toga zavisi od sezone i vremena.
“Kad se radi, može da se zaradi. Ukućani svi pomažu, supruga, deca, svi, leti kad je potrebno uključe se i komšije”, kaže Raković.
Dodao je da prodaju sir i kajmak, ali samostalno.
Naveo je da su tek počeli da koriste pomoć države i dodao da se nada da će u budućnosti to više činiti.
Zajecaronline.com/tanjug/ N.B.
