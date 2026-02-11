Predsednik Vučić se sastao sa MMA borcem Mahačevim: Evo o čemu su razgovarali

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa MMA borcem i svetskim šampionom Islamom Mahačevim, sa kojim je razgovarao o značaju sporta kao temelja zdravog društva i o ulozi koju vrhunski sportisti imaju u motivisanju mladih da razvijaju disciplinu, odgovornost i istrajnost.

“Srbija nastavlja da podržava sport i mlade talente, jer sport promoviše prave vrednosti, međusobno poštovanje i povezuje ljude širom sveta”, naveo je Vučić na Instagramu.

Istakao je da mu je izuzetno je zadovoljstvo i privilegija ugostiti istaknutog sportistu, svetskog šampiona i ubedljivo najpopularnijeg i najjačeg čoveka koga je ikada primio.

Vučić je dodao da mu je Mahačev poklonio rukavice iz svoje poslednje borbe, kada je postao dvostruki šampion i najbolji svih vremena.

“Poželeo sam Islamu da nastavi da pobeđuje i ostvaruje svoje najveće snove, kako u ringu, tako i u životu”, naveo je predsednik Vučić.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

