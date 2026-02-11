Predsednik Vučić sa predsednikom Parlamenta Tanzanije o unapređenju političkog dijaloga
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Parlamenta Ujedinjene Republike Tanzanije Musom Azanom Zunguom, sa kojim je razgovarao o unapređenju političkog dijaloga i jačanju bilateralne saradnje.
“Dobar sastanak i razmena mišljenja sa predsednikom Parlamenta Tanzanije o unapređenju političkog dijaloga i jačanju bilateralne saradnje”, naveo je Vučić na Instagramu.
View this post on Instagram
Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj partnerstvima sa afričkim državama, sa kojima želi da gradi stabilne i dugoročne odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju međunarodnog prava i solidarnosti naroda.
Zajecaronline/Tanjug/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Dodaj komentar