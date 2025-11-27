PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČUJE: “Razgovaraću danas sa Orbanom o NIS-u”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas u Subotici razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije i kako da se obezbedi potpuna energetska sigurnost za građane naše zemlje.

“Naravno, mi ćemo tek sada krenuti u razgovore. Prvo, Viktora vodim u pekaru, u burekdžinicu Kod Mićka. A onda idemo u vinariju gde ćemo da duže razgovaramo o svim važnim temama. Za nas je najvažnija tema, kao što znate, sankcije NIS-u. Tražili smo, molili, juče je Sijarto razgovarao sa našim drugim zvaničnicima. Danas ću ja sa Viktorom da vidim kako da obezbedimo potpuno energetsku sigurnost za građane Srbije”, rekao je Vučić novinarima u Subotici.

PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČUJE: “Razgovaraću danas sa Orbanom o NIS-u”

Kazao je da će naravno razgovarati i o svim drugim važnim geopolitičkim pitanjima, kao i o pitanjima od značaja za region i bilateralnim odnosima Srbije i Mađarske.

Vučić je rekao da i mađarski narod može da računa uvek na podršku Srbije, kao i mađarska država i zahvalio Orbanu, jer je on najzaslužniji što imamo takav odnos.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!