Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas posetu Borskom i Zaječarskom okrugu.

PREDSEDNIK VUČIĆ OBEĆAO! Mobilna ambulanta stiže u svako selo!

U Knjaževcu je izjavio da ne može u svakom selu da otvara ambulantu, ali da “moramo da napravimo sistem i službu mobilnih ambulanti”.

– Moraju da se pojave u selu bar jednom nedeljno, da pokažu da brinu o ljudima. Platićemo dodatno ljude koji će obilaziti sela i koji će obilaziti ljude koji su najsiromašniji. Time da sačuvamo njihove živote, čućete koliko ćemo novca da uložimo – rekao je Vučić. Vučić.

Zajecaronline/M.K.