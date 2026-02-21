PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVIO NOVU FABRIKU U KNJAŽEVCU: “Lično ću da se postaram da dođe jedan pogon”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se danas nalazi u Knjaževcu podsetio je na velike krize koje su zadesile ovaj grad i da “nema ništa što ovde nije uništeno” još od 2000-ih, ali i dao obećanje da će dovesti pogon u ovaj grad koji će zaposliti 200 žena.
PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVIO NOVU FABRIKU U KNJAŽEVCU
Istakao je da je obećao da će u Rgotini otvoriti Dom kulture i da je to ispunjeno.
– Lično ću da se postaram da dođe jedan pogon u Knjaževac da nam 200 žena zaposli da možemo na istoku lakše da dišemo, ali motor razvoja mora biti Stara planina, zato nam je bitno da uradimo ovaj put što pre. Biće sukoba u svetu, čuvaćemo mir i uz vašu podršku nadam se da ćemo to uraditi – rekao je Vučić.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Dodaj komentar