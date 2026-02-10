Predsednik Vučić iz Ložionice: Za domaće vinare spas u izvozu na kinesko tržište

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da neće biti spasa za naše vinarstvo ako ne budemo 15 do 30 miliona boca godišnje izvozili u Kinu i poručio da će im država pomoći u tome.

“Zato što neće za druge biti prostora. Prosto moramo da obezbedimo što je moguće veći izvoz u Kinu i onda će vinarska industrija moći da opstane”, rekao je Vučić u Ložionici tokom obilaska štandova pred svečano uručenje rešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini.

Vučić je rekao da proizvodnja vina u Evropi polako pada i da Evropljani sve više seku vinograde.

“Mi to ne smemo da dopustimo i moramo da pomognemo i hvala vam što poštujete to što je država uradila i mi ćemo gledati da nađemo i dodatne rešenja, zato što hoćemo da se takmičimo sa svetom i mislim da imamo vina, kažem vina pošto se u rakiju ne razumem i ako vidim da sve bolje dizajniraju i sve bolje rade naše destilerije, ali imamo dobar kvalitet našeg vina”, rekao je Vučić i dodao su naša vina među najboljima u regionu.

Vučić je primetio da je staklara u Paraćinu počela da radi, ali da pokriva svega 20 odsto tržišta i da bi trebalo da to iznosi oko 80 odsto.

Sa flašama je problem i one se uglavnom uvoze iz Moldavije i Ukrajine jer su jeftinije, pošto je tamo cena radne snage niža.

“Sad je staklara u Paraćinu krenula da radi i pokriva oko 20 odsto našeg tržišta. Mi bismo voleli da to bude 80 odsto tržišta, ali cena je kod nas mnogo više. Cena radne snage je kod nas viša nego u Moldaviji i Ukrajini. Mi stalno tražimo veće plate, ali kada te veće plate damo, onda cena tog proizvoda ne može da bude niska, zašto je cena tog proizvoda koji su ti ljudi stvarali viša. Zato što i njihov rad učestvuje u stvaranju cene”, rekao je Vučić.

Poručio je staklari u Paraćinu da pokušaju, kako je rekao, da barem za naše ljude pronađu flaše za domaće tržište po nižim cenama, da nam se ne bi isplatilo da uvozimo iz Ukrajine i Moldavije.

Vučić je dodao da je za nižu cenu flaša u staklari potrebno i da bude još niža cena gasa.

“Za proizvodnju stakla svakog običnog duvanog stakla uvek vam je potrebana najniža cena gasa. Tako da, mi imamo relativno dobru cenu gasa, ali da znate, i Ukrajina i Moldavija su imali jeftiniju i nižu cenu gasa. A u ovom trenutku je pre svega pitanje značajno niže cene radne snage”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.