PREDSEDNIK VUČIĆ: ”Garantujem vam, čuvaćemo mir, moramo da budemo jaki i ekonomski i vojno”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da građani ne treba da brinu i da garantuje da ćemo čuvati mir, a da je za to potrebno da budemo jaki i ekonomski i vojno.

Vučić je, prilikom posete porodici Raković u Sevojnu kod Užica, rekao da se, obilazeći mesta u Srbiji, uverio da se narod uplašio hoće li biti rata.

“Gde god odem samo pričaju ‘samo da bude mir’. Garantujem vam, čuvaćemo mir i držaćemo mir. Za to moramo da budemo jaki i ekonomski i vojno, ali ćemo da čuvamo mir. Mi drugog da napadamo nećemo, a kako stvari stoje, neće ni oni nas, a ne znam da li bi hteli ili ne bi”, rekao je Vučić.

Ističući da u Sevojnu i okolini žive jako vredni ljudi koji se bave poljoprivredom, Vučić je rekao da će se nastaviti sa ulaganjem u infrastrukturne projekte u ovom delu zemlje.

Naveo je da bi meštanima najviše značilo da se izgradi put do Požege i ukazao predstavnicima lokalne samouprave da bi na postojeće lokalne puteve trebalo postaviti elastične ograde kako bi se osigurala bezbednost učesnika u saobraćaju.

Presednik je istakao da bi radovi na postavljanju stubova za rasvetu na lokalnim putevima, koji su u toku, trebalo da budu ubrzani.

Jedan od okupljenih građana upitao je Vučića da li će gasovod proći kroz njihov kraj, na šta je predsednik odgovorio da će to pitanje biti rešeno.

“Razumem da hoćete gas, to je čista energija. Rešićemo mi to”, naveo je Vučić i dodao da lokalne vlasti treba da prate zahteve građana.

Kada je reč o ulaganjima u sektor poljoprivrede, Vučić je pozvao građane da iskoriste subvencije koje je obezbedila država.

“Iskoristite to, to nisu male pare iskoristite to za svoju porodicu”, rekao je predsednik Vučić.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

