Predsednik Vučić će posetiti Dačića u bolnici: Ministar policije u teškom stanju, priključen na aparate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće ministra Ivicu Dačića koji se nalazi u bolnici u teškom stanju!

– Ministra Dačića u bolnici će posetiti najbliži saradnici, članovi Vlade, ali i predsednik Aleksandar Vučić – kaže izvor za domaće medije.

Dačić je u teškom stanju i priključen je na aparate jer mu je konstatovana obostrana upala pluća.

Podsetimo, predsednik SPS Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova u teškom je zdravstvenom stanju, smešten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti.

Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje.

Kako se saznaje, Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u poslednjih nekoliko sati.

Zajecaronline/Informer/M.K.