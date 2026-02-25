Predsednik Vučić će posetiti Dačića u bolnici: Ministar policije u teškom stanju, priključen na aparate
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće ministra Ivicu Dačića koji se nalazi u bolnici u teškom stanju!
Predsednik Vučić će posetiti Dačića u bolnici: Ministar policije u teškom stanju, priključen na aparate
– Ministra Dačića u bolnici će posetiti najbliži saradnici, članovi Vlade, ali i predsednik Aleksandar Vučić – kaže izvor za domaće medije.
Dačić je u teškom stanju i priključen je na aparate jer mu je konstatovana obostrana upala pluća.
Podsetimo, predsednik SPS Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova u teškom je zdravstvenom stanju, smešten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate.
Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti.
Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje.
Kako se saznaje, Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u poslednjih nekoliko sati.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Dodaj komentar