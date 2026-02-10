Predsednik Srbije uručio rešenja za podsticaj razvoja u oblasti proizvodnje alkoholnih pića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svečano je danas uručio rešenja dobitnicima sredstava po programu za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini i najavio da će kreditna sredstva za pomoć biti uvećana sa 10 na 20 miliona dinara.

“Važno mi je da ova mera nije jednokratna, da se nastavi i da se uvećaju iznosi za ulaganje i podršku u opremu kako bespovratna sredstva tako i najpovoljnija kreditna sredstva. Umesto do 10 miliona, sada će ići do 20 miliona, 10 miliona će biti bespovratna sredstva, dakle oko 90.000 evra i još 90.000 evra ćete moći da dobijete od državnih struktura Fonda za razvoj pod najpovoljnijim uslovima, gde vam je jedna godina grejs period, a kamatna stopa 2,5 odsto godišnje, što je apsolutno neverovatno”, rekao je predsednik Vučić.

Kako je istakao, to su izuzetni uslovi koji treba dalje da postiču rad naših destilerija, vinarija i pivara, navodeći i da je Srbija poslednjih godina značajno napredovala i u broju i kvalitetu destilerija i u broju i kvalitetu svojih vinarija.

“Ulažemo i kao država mnogo novca. Države najbrže napreduju i možete da vidite ove moderne države kada im vinska industrija industrija pravi kvantne skokove”, rekao je Vučić na ceremoniji u Ložionici u Beogradu.

On je rekao i da je da je Srbija uspela da prestigne mnoge zemlje u regionu.

“Zaostajali smo i za manjim zemljama sa prostora bivše Jugoslavije, danas smo daleko, daleko, daleko ispred svih njih, bukvalno smo ih, žargonski rečeno, u proizvodnji vina, proizvodnji rakije, progutali, pojeli i ostali su nam kao glavni konkurenti još Mađarska, Slovenija, naravno i stalna konkurencija”, rekao je Vučić na ceremoniji.

Rekao je da bi voleo da Srbija ima još više vinograda, još više šljivika, ali je ponosan na činjenicu da najveći broj ovih ljudi proizvodi i vina, a i rakije iz svojih zasada.

“Svega 20 odsto nije iz njihovih zasada i nadam se da ćemo i tu strukturu u budućnosti moći da menjamo”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

