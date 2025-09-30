PRAVA JESENJA PITA SA JABUKAMA

Sastojci:

500 g kora za pitu

1 kg rendanih jabuka

150 g šećera

1 kašičica cimeta

100 ml ulja

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj posudi pomešajte jabuke sa šećerom i cimetom. U pleh obložen pek papirom stavite kore pa između njih nanesite fil. Uvijte i pecite pitu u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, sve dok ne porumeni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!