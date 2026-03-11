Poznato kada igra Đoković: Evo termina meča
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće noćas od dva sata protiv Britanca Džeka Drejpera u osmini finala mastersa u Indijan Velsu.
Duel Đokovića i Majhšaka planiran je kao poslednji, četvrti meč dana na stadionu broj 1 i neće početi pre dva sata posle ponoći.
Pre njih će igrati: Iga Švojntek-Karolina Muhova, Džesika Pegula-Belinda Benčić i Karlos Alkaraz-Kasper Rud.
Srpski i britanski teniser su odigrali jedan međusobni meč 2021. godine, kada je Đoković pobedio u prvom kolu Vimbldona rezultatom 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.
Đoković je treći teniser sveta, a Drejper je 14. na ATP listi.
Zajecaronline.com/tanjug
