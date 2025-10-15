Poznato 28 učesnika Svetskog prvenstva 2026!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine ulaze u završnicu širom planete, trenutno je poznato 28 učesnika, preostalo je još 20 mesta od kojih će 14 biti podeljeno sredinom novembra, dok će poslednjih šest selekcija overiti vize u martu sledeće godine kroz evropski baraž i Interkontinentalni plej-of.

Žreb za Svetsko prvenstvo, prvo sa 48 selekcija, biće održan 5. decembra u Vašingtonu, a do njega će biti poznato 42 učesnika, dok će se preostalih šest žrebati kao pobednici evropskog baraža ili Interkontinentalnog plej-ofa.

Pored tri domaćina, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, plasman na Svetsko prvenstvo 2026. do sad su izborili Argentina, Južna Afrika, Brazil, Egipat, Kolumbija, Senegal, Saudijska Arabija, Maroko, Ekvador, Južna Koreja, Paragvaj, Urugvaj, Katar, Alžir, Gana, Tunis, Zelenortska Ostrva, Australija, Iran, Japan, Jordan, Uzbekistan, Novi Zeland, Senegal i Obala Slonovače.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

