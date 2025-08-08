Poseta porodici Jovanović povodom Dana rudara Srbije
U znak zahvalnosti porodicama koje decenijama doprinosе razvoju rudarske industrije, rukovodstvo majdanpečkog ogranka Srbija Ziđin Koper posetilo je porodicu Jovanović uoči Dana rudara Srbije.
Poseta je imala poseban značaj jer je reč o porodici u kojoj tri generacije žena aktivno rade u rudarskoj industriji.
„Moj deda, otac i cela porodica sa očeve strane radili su u rudniku. I moja majka je radila u laboratoriji RBM, pa znam da je već tada bilo dosta žena u rudarskom kolektivu. Danas su i moja deca zaposlena u Rudniku bakra Majdanpek, ćerka radi u kompaniji Đodžou“, ispričala je sekretarica upravnika majdanpečkog kopa Mirjana Jovanović kojoj je do penzije ostalo pet godina.
Rukovodilac ogranka RBM Hu Šaohua rekao je da i u Kini postoje rudnici sa sličnom tradicijom, gde su cele porodice, kroz dve ili tri generacije, učestvovale u izgradnji rudarske industrije.
„Vaša posvećenost, kao i činjenica da više generacija radi u rudniku, zaista su za poštovanje. Takve porodice su stub svakog rudnika i velika snaga jedne kompanije“, kazao je Hu.
Zajecaronline/szcbor/N.B.
