Posadite u septembru – ovo povrće rađa celu zimu, pa čak i do proleća!

Septembar je idealan mesec za sadnju povrća koje dobro podnosi hladnije vreme i donosi prinose sve do zime ili ranog proleća. U to vreme uspevaju vrste poput spanaća, rukole, salate, blitve, šargarepe, rotkvica, cvekle, peršuna, mirođije i korijandera. Posadite u septembru – ovo povrće rađa celu zimu, pa čak i do proleća!

Prednost septembarske sadnje je što biljke bolje podnose blage mrazeve, a čak i postaju ukusnije – kao što je slučaj sa šargarepom. Mnoge vrste mogu se saditi i u saksijama, što ih čini praktičnim izborom i za manje prostore.

Stručnjaci savetuju da se zemljište dobro pripremi dodavanjem komposta, da se poštuju razmaci među biljkama i da se mlade biljke zaštite od prvih mrazeva folijom ili malčem.

Uz redovno zalivanje i negu, povrće posađeno u septembru obezbediće sveže i zdrave namirnice tokom cele jeseni.

Još jedna prednost sadnje u septembru je ušteda vremena i novca – nema potrebe za skupim plastenicima ili složenim sistemima grejanja, jer povrće prirodno koristi povoljne jesenje uslove. Osim toga, sezonsko povrće iz sopstvene bašte bogatije je hranljivim materijama i ima intenzivniji ukus od onog koje se kupuje u marketima. Na taj način, baštovani ne dobijaju samo zdrav obrok, već i zadovoljstvo da jedu plodove svog rada.

Zajecaronline/najzena.alo.rs/N.B

