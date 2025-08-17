PONOVO NA „MARAKANI“: Reprezentativac Srbije se vraća u Zvezdu?

Sudbina srpskog veziste Marka Grujića je neizvesna. Porto bi da se oslobodi njegovih primanja. Ali zasad nije dobio konkretnu ponudu.

Pisalo se o interesovanju Ovijeda, te da bi Veljko Paunović voleo da vidi zemljaka u redovima svoje ekipe. Kao i da Grujića prate klubovi iz Turske i Saudijske Arabije. Interesovanje je nešto ranije pokazala i Crvena zvezda.

Portugalski “O Žogo” donosi nove informacije. Pošto se ističe da Ovijedo nema kapiaciteta da odgovori na finansijska očekivanja srpskog fudbalera, ukoliko ne stigne adekvatna ponuda iz Turske ili Saudijske Arabije, Grujić navodno ne bi imao ništa protiv povratka u Zvezdu.

Kako se ističe, u tom slučaju bi Marko navodno pristao i na manja primanja, zbog želje da se vrati kući i u matični klub.

Pomenuti list tvrdi i da je Grujić među plaćenijim igračima na Dragau sa primanjima od oko dva miliona evra godišnje, te da je Porto svestan da ne može od njegovog transfera da ostvari ozbiljniji finansijski priliv, jer je ušao u poslednju godinu ugovora.

