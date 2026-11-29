Britanski kralj Čarls Treći i njegov mlađi sin princ Hari održali su privatni sastanak u zamku Balmoral u Škotskoj, prvi otkako se princ u avgustu vratio sa porodicom iz Kalifornije.

Susret oca i sina dogodio se 17. oktobra, bez prisustva kraljice Kamile, vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, princa Arčija i princeze Lilibet, preneo je britanski Telegraf.

Izvori bliski dvoru odbili su da otkriju detalje razgovora, ali su naveli da su obe strane želele taj susret.

Kralj i vojvoda od Saseksa prethodno su se videli u julu, kada su sa članovima porodice bili na privatnom popodnevnom čaju u Hajgrouvu tokom kratke posete Britaniji.

U međuvremenu je objavljen i intervju koji je princ Hari dao u Sjedinjenim Američkim Državama za magazin “GQ”, u kojem je poručio da je “pomirenje najvažnije”.

– Mnogo je problema u svetu da bi se nastavljalo sa porodičnim sukobima. Neki ljudi ne žele da to uspe, ali ja želim – kazao je princ.

Izvori bliski vojvodi od Saseksa demantovali su navode da je ta izjava bila upućena njegovom starijem bratu princu Vilijamu.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa nisu pozvani da predstojeći Božić provedu sa britanskom kraljevskom porodicom.

Kako prenose mediji, oni će božićne praznike provesti u Kaliforniji zajedno sa majkom vojvotkinje od Saseksa Dorijom Ragland.

Odnosi unutar britanske kraljevske porodice narušeni su početkom 2020. godine, kada su se princ Hari i njegova supruga Megan Markl povukli sa kraljevskih dužnosti i preselili u SAD, a dodatno su pogoršani nakon objavljivanja Harijevih memoara “Rezerva” u kojima je izneo niz optužbi na račun oca i brata.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.