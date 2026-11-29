Ivana je otišla iz Zaječara zbog posla, pa završila u zagrljaju bogatog Turčina: Danas uživa veliku popularnost, na Instagramu je među najpraćenijima!

Ivana Sert je model, manekenka, modna dizajnerka i televizijska prezenterka koja već godinama uživa veliku popularnost u Turskoj.

Tamo je izgradila uspešnu karijeru i postala jedno od najprepoznatljivijih lica iz sveta mode i zabave.

Ipak, njeni koreni su u Srbiji – rođena je u Zaječaru, a danas se ubraja među Srpkinje koje su ostvarile zapažen uspeh na međunarodnoj sceni.

Još od detinjstva pokazivala je interesovanje za modu i lepotu, što ju je vremenom odvelo u svet manekenstva i izbora za mis.

Godine 2000. osvojila je titulu mis Beograda, čime je napravila prve značajne korake u svetu glamura.

Učestvovala je i na izborima za mis Jugoslavije, kao i na međunarodnim takmičenjima lepote.

Tamo je stekla dragoceno iskustvo i ostvarila poznanstva koja su joj kasnije pomogla da se probije u modnoj industriji.

Ivana je otišla iz Zaječara zbog posla, pa završila u zagrljaju bogatog Turčina: Danas uživa veliku popularnost, na Instagramu je među najpraćenijima!

Velika prekretnica u njenom životu dogodila se 2002. godine, kada je zbog učešća na izboru za mis otputovala u Tursku.

Tamo je ubrzo pronašla novi dom i započela priču koja će obeležiti njen privatni i poslovni život.

U Turskoj je upoznala i svog prvog supruga, Jurdala Serta, sina poznatog biznismena čija je porodica bogatstvo stekla u sektoru nekretnina.

View this post on Instagram A post shared by Ivana (@ivanasert)



Upoznali su se u diskoteci čiji je Jurdal bio vlasnik.

Venčali su se 2004. godine i ubrzo postali jedan od najpoznatijih parova u visokim društvenim krugovima Turske. Dodatnu pažnju javnosti privukli su kada su dobili sina, koji je rođen u Los Anđelesu. Njihov privatni život često je bio tema turskih medija, dok je Ivana istovremeno gradila sve zapaženiju karijeru.

Na turskoj televiziji postala je prepoznatljivo lice zahvaljujući brojnim projektima, a posebno se izdvojilo njeno učešće u turskoj verziji popularnog šou-programa „Ples sa zvezdama“. Pojavljivala se i u serijama i različitim televizijskim emisijama. Ipak, takmičenje u „Plesu sa zvezdama“ morala je da napusti zbog zdravstvenih razloga. To je nije sprečilo da nastavi da radi u svetu zabave i učvrsti svoju poziciju na turskoj javnoj sceni.

Ivana je otišla iz Zaječara zbog posla, pa završila u zagrljaju bogatog Turčina: Danas uživa veliku popularnost, na Instagramu je među najpraćenijima!

Osim televizije, Ivana je uspešno razvijala i karijeru u modnoj industriji. Njene kreacije privukle su pažnju poznatih imena, među kojima je i dizajnerka Patrisija Sils.

Njene modele nosile su brojne poznate dame, a među njima i Kim Katral, glumica koja se proslavila ulogom Samante Džouns u seriji „Seks i grad“.

View this post on Instagram A post shared by Ivana (@ivanasert)



Veliku popularnost održava i na društvenim mrežama, gde je na Instagramu prati više od 2,6 miliona ljudi. Sa pratiocima deli trenutke iz svog života, uključujući luksuzna putovanja, modne projekte i glamurozne događaje.

Nakon prvog razvoda, Ivana je ponovo pronašla ljubav. Njeno srce osvojio je biznismen Sezer Dermenci, za koga se udala 2021. godine. Nova ljubavna priča pokazala je da nije odustala od ideje o srećnom partnerskom odnosu i da je bila spremna da nakon životnih promena započne novo poglavlje.

Ivana je otišla iz Zaječara zbog posla, pa završila u zagrljaju bogatog Turčina: Danas uživa veliku popularnost, na Instagramu je među najpraćenijima!

Danas Ivana Sert i dalje važi za jednu od najstilizovanijih i najuticajnijih žena u Turskoj kojoj se mnogo dame dive.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.