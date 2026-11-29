Luka Mesec novi gradonačelnik Ljubljane – Janković posle 20 godina priznao poraz

Posle gotovo dve decenije na čelu slovenačke prestonice, Zoran Janković izgubio je gradonačelničku funkciju. Prema nezvaničnim rezultatima drugog kruga lokalnih izbora, kandidat Levice Luka Mesec ostvario je tesnu, ali jasnu prednost.

Nakon prebrojanih oko 90 odsto glasova, Mesec je imao podršku oko 51,4–51,6 odsto birača, dok je Janković osvojio između 48,4 i 48,6 odsto.

Mesec je već proglasio pobedu, a Janković ga je telefonom čestitao i priznao poraz.

Slovenski mediji navode da je 73-godišnji Janković rekao da se njegova politička karijera time završava.

Ovo je prvi drugi krug izbora za gradonačelnika Ljubljane posle skoro 20 godina.

Luka Mesec novi gradonačelnik Ljubljane – Janković posle 20 godina priznao poraz

Janković, koji grad vodi od 2006. godine, do sada je svaki mandat osvajaо već u prvom krugu. U prvom krugu ovih izbora (od 15 kandidata) osvojio je 34,94 odsto, a Mesec 26,14 odsto.

39-godišnji Mesec, sokoordinator Levice i bivši ministar, prvi put se kandidovao za gradonačelnika.

Izborna izlaznost u Ljubljani bila je oko 50 odsto. Ukoliko se rezultati potvrde, ovo će biti jedna od najznačajnijih lokalnih političkih promena u Sloveniji u poslednje dve decenije.

Zaječaronline/I.R.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.