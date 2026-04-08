Poluvekovno iskustvo u zaštiti prirode: Mladi istraživači Srbije pozivaju volontere

Mladi istraživači Srbije (MIS), organizacija sa poluvekovnim iskustvom u zaštiti, obnovi prirode i volontiranju, ove godine ponovo otvaraju konkurs za nagradu „Volonteri prirodi po meri“.

„Volontiranje stvara trajne veze između ljudi i prirode. Prirodi je danas potrebna podrška više nego ikada, a širom Srbije postoje ljudi koji na to odgovaraju tiho, posvećeno i bez očekivanja nagrade. U našim zajednicama žive pojedinci koji neumorno organizuju i sprovode akcije čišćenja, obnove staništa, uklanjanja invazivnih vrsta, kao i edukacije dece i građana. Ova nagrada je osmišljena da upravo takve ljude učini vidljivijim“, rekla je Tanja Petrović, izvršna direktorka Mladih istraživača Srbije.

Priznanje “Volonteri prirodi po meri” namenjeno je pojedincima koji svojim vremenom, znanjem i energijom doprinose zaštiti i obnovi prirode bez nadoknade, ali sa snažnim osećajem odgovornosti prema prirodi i zajednici.

Nominaciju volontera mogu sprovesti organizacije civilnog društva, institucije, neformalne grupe, kao i pojedinci koji su upoznati sa dostignućima volontera.

Detaljnije informacije o uslovima i pravilima konkursa pogledajte na ovom linku.

Rok za prijavu je do 4. maja 2026. godine do 12 časova.

Odluku o dobitniku doneće stručna komisija, a nagrada će biti uručena povodom Međunarodnog dana biodiverziteta, 22. maja.

Za više informacija, kontaktirajte Mlade istraživače Srbije putem mejla office@mis.org.rs ili telefonom 011 311 66 63.

Konkurs se realizuje kroz projekat “Dijalog, partnerstvo i volontiranje – za biodiverzitet!” koji Mladi istraživači Srbije realizuju u okviru BOOST Balkans projekta, koji podržava Francuska agencija za razvoj (AFD) i sprovodi ALDA Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA Balkans).

Zajecaronline.com/Mladi istraživači Srbije/ N.B.

