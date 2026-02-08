POLICIJA SA PSIMA PRETRESALA KUĆE U POTRAZI ZA OTMIČARIMA DANIELA KAJMAKOSKOG! Sumnja se na dva TURSKA DRŽAVLJANINA?! Najnoviji detalji JEZIVOG ZLOČINA!

Nakon dramatične potere za otmičarima pevača Daniela Kajmakoskog, policija je i jutros nastavila intenzivnu potragu za osumnjičenima.

Prema rečima očevidaca, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su do oko 10 sati ujutru obavljali uviđaj na terenu, tokom kojeg su pretraživali obližnje kuće, dvorišta i šire područje u okolini Rume, u cilju prikupljanja relevantnih dokaza.

Iako deo puta tokom uviđaja nije bio zatvoren za saobraćaj. Policija je bila prisutna na terenu i držala situaciju pod kontrolom. Potraga za napadačima se nastavlja.

– Policija sa psima je bila i kod nas, rekli su da traže dvojicu turskih državljana, pregledali su kuću, dvorište i okolinu. Ovde ima mnogo napuštenih kuća, pa se sumnja da se možda negde u blizini kriju – rekao je jedan od meštana za domaće medije.

POLICIJA SA PSIMA PRETRESALA KUĆE U POTRAZI ZA OTMIČARIMA DANIELA KAJMAKOSKOG!

Mnogi stanovnici kažu da je reč o mirnom kraju, gde se svi uglavnom poznaju. Kako kažu, sada je prisutan veliki broj plicajaca.

– Ovde se svi manje više poznajemo. Miran kraj, nema mnogo meštana, a policija je sve pretražila i nastavila dalje sa potragom – dodao je meštanin.

Drugi sagovornik opisao je kako je policija satima bila prisutna u ovom delu, posebno u blizini naplatne rampe Šimanovci.

– Od naplatne rampe moja je kuća prva u nizu, ali ništa nisam video, nisam ni znao o čemu se radi dok policija nije došla. Pitali su me da li sam našao neke okvire. Bilo je ovde 15-ak policijskih vozila, patrolnih i u civilu, više od četiri sata su bili tu – rekao je sagovornik.

Na oko 150 metara od naplatne rampe, na kružnom toku na izlazu ka Rumi je uništena i ulubljena zaštitna ograda, prenose domaći mediji. Delovi vozila rasuti su po zemlji, dok se na asfaltu jasno uočavaju tragovi naglog kočenja, kao i otisci guma koji ukazuju na pokušaj naglog manevrisanja.

Pripadnici MUP-a, SAJ-a i Žandarmerije nastavili su potragu za osumnjičenima, dok Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu zbog krivičnog dela otmice, a tragovi napadača još se intenzivno prate.

Podsetimo, sumnja se da su dvojica državljana Turske presrela pevača nakon njegovog nastupa u Beton hali. Ugurali su ga u automobil „volvo“ i otpočeli bekstvo. Međutim, na putu za Rumu su imali udes, udarili su u bankinu, gde su ostavili automobil sa vezanim pevačem unutra i beg su nastavili pešaka.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!