Pogledajte rezultate utakmica 14.kola Zone „Istok“

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 14.kola Zone „Istok“.

Rajko Mitić je izgubio od OFK Slatine 1:2, isti rezultat postigao je i Gnjilan protiv ekipe Tanasko Rajić. Utakmica Branik-sfu Rudar završena je rezultatom 3:3, a Rtnja-Hajduk Veljko

1:1. Timočanin je utakmicu završio rezultatom 3:0 protiv ekipe Balkanski, dok je Trebič izgubio od Lužnice 0:3.

Na tabeli je Timočanin na prvom mestu sa 39 bodova, na drugoj poziciji je Balkanski sa 36, a na trećoj Hajduk Veljko sa 33 boda.

Poslednja dva mesta na tabeli zauzimaju : Gnilan sa 6 i Trebič bez bodova.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

