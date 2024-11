Počeo Božićni post – Post nije samo u hrani, evo šta sve podrazumeva!

Počeo Božićni post

Pravoslavni vernici danas su započeli Božićni post koji se završava 7. januara, a sveštenik Stevan Jovanović je istakao da post nije samo uzdržavanje od mrsne hrane već i prepoznavanje svojih slabosti, molitva i činjenjenje dobrih dela.

On je rekao da je Božićni post po dužini trajanja drugi po redu, a po strogosti blaži od Vaskršnjeg posta.

Jovanović je rekao da je post, pre svega, vežbanje u uzdržanju navodeći da su danas ta vežba i askeza potrebnije više nego ikada.

“Danas živimo u berićetu, imamo svega i svačega, oprhvani smo svim i svačim. U mnogim stvarima pronalazimo zadovoljstvo i zbog toga često zaboravljamo neke jednostavnije, kao što su briga ili radost drugog čoveka“, kazao je on.

Post nije samo u hrani, već i u činjenju dobrih dela

Post nije u hrani, nego u stvarima koje čine našu svakodnevnicu.

“To mogu da budu stvari koje se tiču gledanja interneta, boravka na društvenim mrežama. Ako neko ima lošu naviku klađenja, kockanja, konzumiranja alkohola i duvana. Sve one stvari koje nam predstavljaju porok, a koje su nam jedno vreme predstavljale zadovoljstvo, sada su navika koje se teško odričemo“, naveo je on.

Napomenuo je da je grehe, koje nazivamo svakodnevnim i najmanje bitnim, najteže otkloniti, poput ogovaranja i savetuju da se ne svađamo sa drugima i da ne psujemo.

Ukazao je da je post uspeo onda kada čovek kod sebe počne da prepoznaje slabosti koje nije prepoznavao ranije.

On ističe da postom postajemo svesni svoje nemoći dodajući da u čoveku rađa iskrenu potrebu da se moli Bogu.

Kada je reč o ishrani i pravilima posta, Jovanović objašnjava da subotom i nedeljom može da se jede riba. Radnim danima kombinovano – ulje i voda u zavisnosti od nedelje do nedelje ili od praznika do praznika.

“Ponedeljkom i sredom, kao i sredom i petkom posti se na vodi, ostalim danima na ulju, a vikendom na ribi“, kazao je on.

Neposredno pre pričešća, od ponoći 6. januara do ujutru na Božić, drži se takozvani evharistijski post. To znači da se pred sveto pričešće ništa ne jede i ne pije.

Pravoslavni vernici se ovim postom pripremaju za proslavu jednog od najvećih hrišćanskih praznika – Božića.

Podrazumeva 40 dana uzdržavanja od mrsne hrane i alkohola, ali i grešnih dela, misli i želja.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.