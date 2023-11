Počela rekonstrukcija puta Grliška reka – Grlište

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić je sa saradnicima obišao rekonstrukciju puta Grliška reka –Grlište.

-Što se tiče samog puta, značajno nam je, zato što ima ljudi koji rade u Zaječaru i putuju svaki dan odavde i tu je đački autobus koji dvaputa dnevno prolazi ovuda. Urgentno nam je da se sredi taj put do groblja koji isto ima nekoliko udarnih rupa, rekla je jedna od meštanki sela Grlište.

Ničić je u Grlištu rekao da se čekalo godinu dana da izvođači radova gasovoda ispune svoju obavezu, da ovaj put dovedu u normalno stanje.

-Međutim, mi više nismo mogli da čekamo i do okončanja spora sa njima, krenuli smo da dovedemo bar u normalno stanje ovu deonicu koja je negde blizu 5 km od Grliške reke do Grlišta, izjavio je Ničić i dodao:

-Trenutno smo odradili preko 10 hiljada kvadratnih metara čišćenja i proširenja puta i to je samo jedan veliki posao, ali radnici ‘Štrabaga’ koliko sam video korektno su to odradili. Predstoji nam sada da uradimo tri deonice potpuno presvlačenje asfaltom, nekih 250 do 300 metara biće potpuna rekonstrukcija puta u deonicama i tu će biti potrošeno 180 tona asfalta. Biće utrošeno i 40 tona asfalta u krpljenju udarnih rupa, ali put će biti gotov onoga trenutka kada se taj spor završi i kada čitav put bude presvučen asfaltom, kao što će biti ove deonice. Samo onaj grebeni asfalt koji sada ovde budemo skinuli iskoristićemo da sredimo i ovaj put koji je iza nas u dužini od 300 metara, ulica koja je u lošem stanju, zato što se kanali pored puteva ne održavaju i što je voda napravila štetu. Naravno radiće se i na kanalima i na prilazima sa atarskih puteva, kako traktori ne bi nanosili zemlju.

Gradonačelnik Zaječara je dodao da je ukupna vrednost investicije oko četiri miliona dinara.

Izvor: zajecar.info