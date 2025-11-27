Počela ceremonija – Vučiću i Orbanu nagrade Fondacije “Ištvan Pastor”

ntoniranjem himni Srbije i Mađarske, u Gradskoj kući u Subotici, počela je ceremonija na kojoj će Fondacija “Ištvan Pastor” dodeliti nagrade predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsedniku Vlade Mađarske Viktoru Orbanu.

Nagrade Vučiću i Orbanu dodeliće braća Pastor, poslanik i lider Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor i njegov brat Abel Pastor.

Na ceremoniji dodele nagrada prisutan je i predsednik Skupštine Vojvodine Balint Juhas, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković. Pedsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, poslanica SVM Elvira Kovač, kao i predstavnici mađarske zajednice.

Fondacija “Ištvan Pastor” u obrazloženju je navela da predsednik Vučić dobija nagradu za ključnu ulogu u izgradnji poverenja, saradnje i strateškog partnerstva između dva naroda. Kao i da se njegovo ime vezuje i za istorijsku odluku, donetu tokom njegovog mandata predsednika Vlade 30. oktobra 2014. godine. Kojom je iz pravnog sistema ukinut princip kolektivne krivice mađarskog naroda.

Takođe, Viktor Orban dobija priznanje za neizbrisive i presudne zasluge u istorijskom pomirenju između mađarskog i srpskog naroda. Za produbljivanje dobrosusedskih odnosa, kao i za izgradnju i jačanje strateškog partnerstva.

“Ovogodišnja priznanja predstavljaju izraz poštovanja prema istorijski značajnom zajedničkom radu koji su započeli sa Ištvanom Pastorom, zahvaljujući kojem su srpsko – mađarski odnosi danas prerasli u čvrsto strateško partnerstvo – primer koji zaslužuje da se sledi u celoj Evropi“, naglašava se u obrazloženju.

Predsednik Vučić i premijer Orban prvo su se ranije danas sastali u Gradskoj kući u Subotici, ispred koje ih je nekoliko stotina građana dočekalo.

Vučić i Orban su danas takođe posetili grob i odali poštu Ištvanu Pastoru u Subotici, nekadašnjem lideru Saveza vojvođanskih Mađara i predsedniku Skupštine Vojvodine.

