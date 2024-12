Planska isključenja struje za 6. decembar

Planska isključenja struje za petak 6. decembar 2024. godine

Zbog radova na redovnom održavanju mreže, iz Elektrodistribucije u Zaječaru najavljena su planska isključenja struje za petak.

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Od 8 do 10 časova bez električne energije u Zaječaru biće sledeće ulice: Ljubljanska od br 1. do br 20, deo Vardarske, deo Sokobanjske, Podgorička, Kostlačka, Salaška, Sarajevska, Raška, Novosadska, Hajduk Stanka, Timočki Kej i Međumurska od br 1 do br 9.

Od 10:30 do 12:30 časova bez električne energije u Zaječaru ostaće: nastavak Međumurske, Dr Hadžića, Kopaonička, Šibenička, Dr Miševića, Knjaževačka od br 38. pa naviše (prema jazu), Durmitorska od br 34. pa naviše (prema jazu), Vasilije Đ. Žarki i Ljubljanska od br 29. pa naviše (prema jazu), Argentinska, Braće Jugovića, Čačanska, Gočka, Mostarska, 25. Maj i Lakomička desno od jaruge ka centru grada.

Takođe, od 13 do 15 časova bez električne energije biće: Minićevska, Sutjeska, Glamočka, deo Vojničke od br. 99 pa naviše ka jazu, 7. Jula, Brestovačka, Drvarska, Zagorska, 7. Udarne Brigade, i deo Lakomičke levo od jaruge ka jazu.

„Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zaječar, kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja. Zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, saopštavaju iz ovog preduzeća.

ZaječarOnline/O.B.