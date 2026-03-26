Planovi za razvoj: Ministar Gašić posetio kasarnu u Knjaževcu

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je juče kasarnu “Knjaz Miloš Obrenović” u opštini Knjaževac, kako bi se upoznao sa stanjem objekta i mogućnostima za njegovo ustupanje lokalnoj samoupravi na dalje korišćenje.

U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je Gašić tom prilikom razgovarao sa pripadnicima vojske i predstavnicima lokalne samouprave o budućim planovima i nameni kasarne.

“Došli smo do dogovora i to ćemo narednih petnaestak dana da sprovedemo. Prvo će Vojska Srbije, struka i Generalštab da daju svoj sud. Mi želimo na istoku Srbije da imamo još jednu veliku kasarnu u koju će da dolaze mladi regruti”, rekao je Gašić.

Dodao je da kada se bude definisalo to mesto Ministarstvo odbrane obratiće se lokalnoj samoupravi koja ima interesovanja da na prostoru kasarne izgradi industrijsku zonu.

Gašić se, tom prilikom, osvrnuo i na stanje u Vojsci Srbije u prethodnom periodu i odnosu prema vojnim resursima.

“Sve ono što nisu uspeli da urade u agresiji NATO 1999. godine i da unište Vojsku Srbije, ti isti njihovi poslušnici, koji su vodili Srbiju u tom periodu, pokušali su da urade u miru, tako što su krenuli da rasparčavaju Vojsku Srbije, da je smanjuju i uništavaju. Počev od oruđa, oružja, do ovakvih objekata i kasarni koji su parama građana Knjaževca građeni 1956. godine”, naglasio je Gašić.

Ukazao je da se kasarna ne koristi 21 godinu i da je bila od velikog značaja za ekonomiju jednog grada kakav je Knjaževac.

Govoreći o ponovnom vraćanju obaveze služenja vojnog roka Gašić je rekao da je u delu nabavke opreme i naoružanja za mlade regrute sve spremno.

On je istakao da je važno sagledati aktuelna dešavanja u okruženju, Evropi i u svetu i na osnovu toga doneti zaključke o tome kada će početi prva regrutacija.

Obilasku su prisustvovali zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Nebojša Cvetković, šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, komandant Timočke brigade pukovnik Vladimir Stojanović i predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

