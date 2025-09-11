PILEĆI MEDALJONI U KIKIRIKI SOSU

Potrebno je:

400 g pilećeg filea

so

biber po ukusu

1 kašika ulja

Za sos:

2 kašike kikiriki putera

1 kašika soja sosa

1 kašika meda

1 čen belog luka (sitno iseckan)

1 kašičica sirćeta (ili limunovog soka)

100 ml vode

Priprema:

Pileće meso isecite na manje medaljone. Zatim posolite i pobiberite. Kratko propržite u tiganju na ulju dok ne dobije zlatnu boju. Zasebno pomešajte kikiriki puter, soja sos, med, beli luk, sirće i vodu. Dobro mešajte sve dok smesa ne postane glatka. Onda smanjite vatru i prelijte meso sosom. Kuvajte 5 do 7 minuta, sve dok se ne zgusne. Na kraju, pospite seckanim kikirikijem.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

