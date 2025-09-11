Izdvajamo Recept Vesti

PILEĆI MEDALJONI U KIKIRIKI SOSU

11.09.2025.
Potrebno je:

  • 400 g pilećeg filea
  • so
  • biber po ukusu
  • 1 kašika ulja

Za sos:

  • 2 kašike kikiriki putera
  • 1 kašika soja sosa
  • 1 kašika meda
  • 1 čen belog luka (sitno iseckan)
  • 1 kašičica sirćeta (ili limunovog soka)
  • 100 ml vode

Priprema:

Pileće meso isecite na manje medaljone. Zatim posolite i pobiberite. Kratko propržite u tiganju na ulju dok ne dobije zlatnu boju. Zasebno pomešajte kikiriki puter, soja sos, med, beli luk, sirće i vodu. Dobro mešajte sve dok smesa ne postane glatka. Onda smanjite vatru i prelijte meso sosom. Kuvajte 5 do 7 minuta, sve dok se ne zgusne. Na kraju, pospite seckanim kikirikijem.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

