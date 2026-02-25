PIJANI I DROGIRANI: U Boru i Kladovu iz saobraćaja isključena četvorica vozača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Kladovu isključili su iz saobraćaja četvoricu vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i jednog pod dejstvom alkohola.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je 63-godišnjeg vozača “renoa” koji je vozio pod dejstvom kokaina, 44-godišnjeg vozača automobila “polo” pod dejstvom amfetamina i 49-godišnjeg vozača “pežoa” koji je vozilom upravljao sa 1,29 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave u Boru.

PIJANI I DROGIRANI

U Kladovu iz saobraćaja je isključen 57-godišnji vozač “seata” koji je vozio pod dejstvom benzodiazepina i buprenorfina.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

