„Petlići“ Crvenog krsta Zaječar obeležili Dan pešačenja

Povodom obeležavanja Dana pešačenja, najmlađi članovi Crvenog krsta Zaječar, “Petlići”, zajedno sa svojom učiteljicom i saradnikom Crvenog krsta , Predragom Kočićem i svojim roditeljima, uzeli su učešće u ovoj lepoj i zdravoj aktivnosti.

Cilj akcije bio je podizanje svesti o višestrukom značaju pešačenja – kako za unapređenje i očuvanje zdravlja, tako i za razvoj zdravih životnih navika, kao i negovanje druženja, zajedništva i ljubavi prema prirodi.

Zajecaronline/fb/Crveni krst Zaječar/ N.B.