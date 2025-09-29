„Pesmom i igrom za naše starije“ – program povodom Međunarodnog dana starijih osoba

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, 1. oktobra, Opština Kladovo priređuje kulturno-umetnički program u čast svojih starijih sugrađana.

Pozivaju se stariji sugrađani da zajedno obeleže ovaj praznik i provedu prijatno popodne uz pesmu i igru.

U skladu sa tim, program pod nazivom „Pesmom i igrom za naše starije“ objedinjuje nastupe folklornog ansambla AKUD „Polet“ iz Kladova i učenika Osnovne muzičke škole „Konstantin Babić“ iz Kladova.

„Pesmom i igrom za naše starije“ – program povodom Međunarodnog dana starijih osoba

Organizatori žele da podsete starije sugrađane da se o njima misli, da ih poštuju i cene njihov doprinos zajednici, kao i da zajedno istaknu značaj njihovih prava, želja i blagostanja.

Program je besplatan i održaće se u sredu, 1. oktobra 2025. godine, sa početkom u 17.00 časova u Domu kulture.

Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.

