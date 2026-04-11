Pazite na unos: Previše jaja za Uskrs može da škodi!

Uskršnja trpeza teško prolazi bez šarenih jaja, ali mnogi se pitaju – gde je granica. Stručnjaci ističu da je umerenost ključ.

Koliko jaja je zdravo pojesti?

Za zdrave odrasle osobe preporuka je najviše 2 do 3 jaja dnevno, dok bi deca i stariji trebalo da se zadrže na jednom komadu.

Šta se dešava ako preterate?

Jaja su bogata proteinima i mastima, pa njihovo prekomerno unošenje opterećuje varenje.

Posledice mogu biti:

nadutost i težina u stomaku

gasovi i grčevi

osećaj tromosti i umora

pojačana žeđ zbog velikog unosa proteina

Takođe, naglo prejedanje može opteretiti jetru i žuč, što kod nekih ljudi izaziva bol u gornjem delu stomaka.

Istraživanja pokazuju da umeren unos – do jednog jajeta dnevno – ne predstavlja rizik za srce kod zdravih osoba, ali praznično preterivanje svakako nije preporučljivo.

Ako ne želite da vam Uskrs „presedne“, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:

jedite jaja uz sveže povrće (rotkvice, mladi luk, salata)

izbegavajte kombinaciju sa masnim mesom i sirevima

pijte dovoljno vode

pravite pauzu od nekoliko sati između obroka

Važno je imati na umu i „skrivena“ jaja u kolačima i drugim jelima.

Na kraju, jaja jesu zdrava i hranljiva namirnica, ali samo ako znate meru. Uživajte u prazniku, ali slušajte svoje telo – ono najbolje zna kada je dosta.

Zajecaronline/Najžena

